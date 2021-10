Polícia Militar desmancha “boca de fumo” e detém dois suspeitos em Guaçuí

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 276

Uma operação da Polícia Militar desmanchou uma boca de fumo na tarde desta quinta-feira (21) em Guaçuí. A ação aconteceu por volta das 14h, na rua Carlos Spala, com a detenção de dois suspeitos de tráfico de drogas.

De acordo com informações dos militares, a Força Tática e K9 do 3º Batalhão faziam um patrulhamento no local e após abordagem, localizaram com a cadela Alga, oito pedras de crack, oito buchas de maconha, uma sacola com aproximadamente 40 gramas de maconha e R$ 236,00.

Durante as buscas um suspeito fugiu do local, porém a namorada foi detida e encaminhada a UPJ de Alegre.

Por volta as 17hs, durante as buscas pelo suspeito que fugiu na abordagem, a equipe da Força Tática realizou abordagens pelo bairro Lagoa, sendo que ao retornar no Beco, na rua Carlos Spala, abordaram na residência ao lado, um homem de 21 anos e localizaram um revólver calibre 38, 10 munições, 3 buchas de maconha, um comprimido de êxtase, uma porção de cocaína e dinheiro.

O detido e o material foram conduzidos à UPJ de Alegre.

