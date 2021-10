Polícia Federal prende suspeito de homicídio no Aeroporto de Vitória

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 86

Policiais federais, que atuam no aeroporto de Vitória, prenderam na noite desta sexta-feira (22), um foragido da Justiça do Estado da Bahia. O homem estava trabalhando em obras na área do aeroporto.

De acordo com a PF, todos os dias, trabalhadores e passageiros têm as documentações verificadas. E neste caso, o trabalhador era investigado por matar uma pessoa em Teixeira de Freitas. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva. Segundo a polícia, ele havia ingressado nas obras dois dias antes de ser preso.

No momento da prisão, o homem, que não resistiu à prisão, disse aos policiais: “Vocês me acharam, né?” Se condenado por crime de homicídio qualificado pelo Tribunal do Júri, pode receber uma pena de até 30 anos.

O detido foi levado para a Delegacia de Polícia Federal, onde ficou à disposição da Justiça baiana para ser levado ao seu estado de origem.

