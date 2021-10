Plano de contingência para desastres naturais será debatido nesta quinta (21) em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 13

Para apresentar e debater com a população o novo Plano de Contingência para enfrentamento de desastres de Cachoeiro, a Defesa Civil do município realizará uma audiência pública, na quinta-feira (21), das 14h às 17h, na Câmara Municipal.

Essa é a fase final de atualização do documento, que vai nortear as ações de prevenção, preparação e respostas das autoridades públicas e das comunidades em possíveis ocorrências de desastres naturais ou provocados pela ação humana – deslizamentos de terras e pedras, enchentes, destruição de vias, acidentes de grandes proporções, entre outros.

A revisão do plano é feita com base nas diretrizes das Defesas Civis estadual e nacional. O documento já foi apresentado aos setores da Prefeitura e, na audiência, vereadores, líderes comunitários e a população em geral poderão conhecer as linhas já traçadas e apresentar contribuições à elaboração do planejamento.

“O plano estabelece e organiza, de forma muito clara, as ações e responsabilidades de todos os órgãos em eventuais situações de desastre. É um documento da maior importância para Cachoeiro, para que o município aja, de forma rápida e eficaz, na prevenção e na mitigação de sinistros graves como enchentes e deslizamentos. Devido a isso, a participação popular é fundamental nas discussões sobre o tema”, explica o coordenador executivo da Defesa Civil de Cachoeiro, Elio Carlos Miranda.

Depois de finalizado, o Plano de Contingência será disponibilizado no site da Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br), para que possa ser, permanentemente, consultado por todos.

