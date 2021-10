Pedreiro que teve corpo desmembrado com machado em Dores do Rio Preto será sepultado em MG

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 71

O pedreiro Paulo Roberto de Freitas, 43 anos, que foi vítima de um crime brutal na madrugada do último domingo (17), em Dores do Rio Preto, será levado do Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para Espera Feliz, em Minas Gerais, onde a família realizará o sepultamento, nesta terça-feira (19).

Paulo teve o corpo reconhecido nessa segunda-feira por uma irmã. O pedreiro estava em uma festa, na região conhecida como Balneário do Nenê, em Mundo Novo, quando o suspeito entrou no evento com um machado nas mãos, foi até Paulo e desferiu diversos golpes na cabeça da vítima.

Depois de Paulo cair ao chão, já sem vida, o assassino ainda desmembrou pernas e braços do homem, cravou o machado nas costas da vítima e fugiu em seguida. Populares contaram à polícia que os dois tinham uma rixa antiga, mas a Polícia Civil não confirmou essa informação.

Segundo o delegado que apura o caso, Marcos Nery, o crime continua sendo apurado e outros detalhes não serão repassados para não atrapalhar as investigações. Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito, pode denunciar por meio do 181 e 190, não é preciso se identificar.

