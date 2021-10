Pastor que morreu durante culto em Cachoeiro será sepultado nesta quinta

Por Redação - Redação 89

O corpo do pastor Geter Silva, de 48 anos, que faleceu depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), durante uma pregação na igreja evangélica Só o Senhor é Deus, no último domingo (17), será sepultado às 11h desta quinta-feira (21). O velório acontece na capela do Cemitério Municipal Coronel Borges, no bairro Independência.

O pastor cantava no louvor “Soldado Ferido”, quando caiu. Os fiéis que estavam no local acreditaram que a queda teria sido causada pela emoção da pregação. Ao perceberem a gravidade, acionaram o socorro,

Geter chegou a ser socorrido para um hospital de Cachoeiro, onde permaneceu internado até a última terça-feira (19), quando faleceu em decorrência do AVC. O pastor deixa esposa e seis filhos.

