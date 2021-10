Outubro Rosa: servidoras participam de ação especial em Cachoeiro

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 1

Advertisement

Advertisement

Em alusão ao Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) de Cachoeiro preparou uma programação especial para as servidoras, nesta sexta-feira (22), no Centro de Manutenção Urbana (CMU), no bairro São Geraldo.

Continua depois da publicidade

O principal objetivo foi alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico dos cânceres de mama e colo de útero, além de incentivar o autocuidado.

Cerca de 80 mulheres que trabalham nas secretarias municipais instaladas no local participaram da ação. Com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, foram realizados testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite A e B, aferição de pressão e glicose, testes de Covid-19 e pedidos de marcação de exames de mamografia, que é indicado para detecção precoce de tumores na mama.

Além disso, a equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Cachoeiro de Itapemirim (Cerest-CI) realizou orientação sobre prevenção das doenças relacionadas às atividades laborais.

Continua depois da publicidade

As servidoras foram recebidas com café da manhã e houve, ainda, sorteio de brindes e ginástica dançante, com instrutor da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp). Durante todo o evento, foram distribuídos lanches como pipoca, algodão doce e cachorro-quente.

Gilda Aparecida de Jesus, de 57 anos, participou do evento e cuidou da saúde.

“A iniciativa foi muito boa, porque conseguimos realizar exames de forma rápida e fácil. Gostei bastante e aproveitei para realizar todos os exames”, afirmou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“A ação foi ótima, gostei de participar. Acredito que a conscientização é essencial para prevenção de doenças”, frisou Ghislaine Bayern, de 29 anos.

“É muito importante a realização de eventos como esse, para conscientizar e orientar as nossas servidoras, além de permitir que elas tenham acesso a exames com mais facilidade. Cuidar da saúde é fundamental para prevenir doenças”, ressalta o secretário municipal de Manutenção e Serviços, Vander Maciel.

Ao longo deste mês, outras secretarias municipais realizam várias ações semelhantes, com palestras, exames e atividades culturais e esportivas, a fim de conscientizar as servidoras a respeito do câncer de mama.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].