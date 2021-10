Outubro Rosa: Camerata Sesi e Padre Anderson Gomes cantam os sucessos de Roberto Carlos

Por Redação - Redação 6

Advertisement

Advertisement

Para marcar o mês de conscientização do combate ao câncer de mama, o Outubro Rosa, a Findes, por meio do Conselho de Responsabilidade Social (Cores) e o Sesi Cultura, em parceria com a Afecc prepara um evento especial para mulheres: Padre Anderson Gomes canta os sucessos de Roberto Carlos, junto com a Orquestra Camerata Sesi.

Continua depois da publicidade

O espetáculo acontece no dia 15 de outubro, às 19h, no Teatro do Centro Cultural Sesi, localizado em Jardim da Penha, em Vitória. Para prestigiar a apresentação, o público deverá doar um pacote de fraldas descartáveis, seja para crianças ou geriátricas em prol da campanha da Afecc. A retirada das entradas já está disponível na bilheteria do Teatro, das 8h às 18h.

“Queremos, por meio da Camerata, reforçar a atenção à saúde, colaborar para alertar a importância do autocuidado e do autoexame. É essencial lembrar que a prevenção e o possível tratamento precoce da doença são as melhores armas nesta luta. Espero que todos apreciem o espetáculo preparado com muito carinho pela nossa equipe”, destaca Cris Samorini.

Por ser um momento de conscientização e de solidariedade, a campanha de doação irá durar todo o mês de outubro, mesmo após o evento.

Continua depois da publicidade

Em observância aos protocolos sanitários de segurança, para participar do evento, o público deverá apresentar o comprovante de vacinação na entrada do Teatro. A capacidade máxima, devido a pandemia, será de 150 pessoas.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].