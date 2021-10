Novo desembargador do TRT-ES toma posse nesta quarta (20)

Por Redação - Redação 20

Toma posse na tarde desta quarta-feira (20) às 16h, como Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Valério Soares Heringer, em vaga destinada ao Ministério Público do Trabalho (MPT), decorrente da aposentadoria do desembargador José Carlos Rizk.

Natural de Governador Valadares (MG), o novo desembargador graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, em 1990, é especialista em Direito e Processo do Trabalho pelo Instituto de Ensino Superior Professor Nelson Albel de Almeida (IESNAL) e mestre em Gestão Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Atuando como Procurador do Trabalho do MPT-ES desde 1999, Valério Heringer exerceu o cargo de Procurador-Chefe por quatro mandatos. Foi também presidente da Comissão Permanente de Revisão Taxonômica e da Comissão de Sistemas Administrativos.

Antes da carreira no Ministério Público do Trabalho, ocupou outros cargos no serviço público, como o de Técnico Judiciário no TRT-MG entre os anos de 1988 e 1992 e o de Analista Judiciário do TRT-ES de 1992 a 1998.Exerceu os cargos efetivos de Procurador da Fazenda Nacional de 1998 a 1999 e o de Procurador do INSS em 1998.

A solenidade de posse do novo desembargador será realizada no Plenário do edifício-sede do Tribunal, em cerimônia híbrida, com transmissão ao vivo pelo canal do TRT-ES no YouTube.

Serviço:

Solenidade de Posse do novo desembargador do TRT-ES Valério Soares Heringer

Data: quarta-feira, 20 de outubro

Horário: 16 horas

Local. Plenário do TRT-ES

Av. N.S. dos Navegantes, nº 1.245, 9º andar, Enseada do Suá, Vitória/ES

