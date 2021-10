Natureza Despertada estreia terceiro episódio com personagem de Araraí em Alegre

Por Redação - Redação 24

No episódio desta terça-feira (26), da websérie documental Natureza Despertada, produzida pela De Repente o Rio, produtora localizada em Cachoeiro de Itapemirim e Alegre, com exibição pelo YouTube, vai contar a história de Conceição da Luz, de Araraí, em Alegre, que mostrará sua sabedoria no preparo dos chás da natureza.

O intuito da websérie é apresentar pessoas que, com experiências do mundo, refletem sobre a origem da relação da humanidade com a natureza. “A ideia era se distanciar do estereótipo de ‘povo simples do interior’ e buscar as particularidades de cada personagem. A websérie propõe ampliar o alcance de suas raízes e refletir o conhecimento dessas personagens a partir de sua relação peculiar com a natureza”, conta Djanira Bravo, pesquisadora e roteirista do projeto.

Os episódios mostram a possibilidade, na natureza, de uma vida espiritual intermediada pelas formas do silêncio e pela conexão com os quatro elementos – terra, água, fogo e ar –, da ancestralidade e sabedoria dos chás, de uma engenharia rústica, sustentável,

que retém a água da chuva e irriga a terra, e a da poesia, que exercita o pensamento crítico trazendo plantas, animais, rios para a linguagem do discurso poético.

Natureza Despertada tem equipe conectada com meio ambiente

A direção de Natureza Despertada conta com Andrade Ribeiro, que desde os seus 17 anos atua no audiovisual, trabalhando em produtoras de vídeos e numa emissora como cinegrafista, editor e diretor de imagens.

A websérie é sua primeira experiência em direção e veio ao encontro de um ambiente que Andrade conhece bem, a vida no campo: “Nasci e cresci no interior de Mimoso do Sul. O audiovisual acabou me levando para a cidade, e por onde passei fazendo gravações diversas sempre me encontrei com as pessoas do campo. Essa intimidade na produção dos episódios me fez voltar ao passado e ali buscar retratar a essência da vida no interior”, conta.

Para Andrade Ribeiro, Natureza Despertada “procura contar histórias do amor pela terra, em que há o desejo de não trocar o silêncio e sossego por nada nesse mundo. Essas histórias têm como protagonistas pessoas que optam por apenas sobreviver com o que produzem, que se preocupam em ajudar o próximo de alguma forma com os seus próprios cultivos e aprendizados. Essa ligação com a natureza é incrível de vivenciar”, completa.

A equipe técnica conta também com a musicista Alessandra Biato, integrando a equipe de som, e Diego Zon, realizador do curta-metragem Das águas que passam, que teve estreia mundial na competitiva do Festival de Berlim – Berlinale, participando neste projeto como produtor executivo e montador de alguns episódios.

O projeto conta com apoio da Secretaria da Cultura (Secult-ES), por intermédio da Lei Federal Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério de Turismo, Governo Federal.

Confira aqui o 3° episódio da websérie Natureza Despertada!

