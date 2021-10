Mutirão de renegociação de dívidas do Banestes é prorrogado

Por Redação - Redação 11

O Banestes estendeu o Feirão Acordo Fácil até 30 de dezembro, no site oficial do banco e na rede de agências. O mutirão disponibiliza condições especiais para pagamento de débitos em aberto, como descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento do valor devido em até 99 meses. É a melhor condição da história para repactuar dívidas com a instituição.

Em três meses de campanha, julho a setembro, foram formalizadas 2.778 propostas de renegociação de dívidas pelo site. Com isso, espera-se triplicar o resultado obtido no primeiro semestre deste ano. Só para se ter uma ideia, na primeira semana da ação, foram recebidas 364 propostas de renegociação, sendo que, anteriormente, a média era de 20 propostas por semana.

Quem optar renegociar a dívida pelo site, basta clicar na aba “Créditos” e escolher a opção “Renegociação de Dívidas”, ou clicar direto no link. Após preencher o formulário, o cliente receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para negociação.

Mutirão renegocia todos os produtos ofertados pelo banco

Podem solicitar a renegociação clientes pessoa física ou jurídica, com dívidas judicializadas ou não. O Banco avaliará a possibilidade de concessão de até 100% de desconto em todos os juros, correção e multa, além de definir um novo prazo de parcelamento da dívida, que pode chegar a 99 meses. É importante lembrar que os descontos são sempre maiores para quem decide pagar à vista.

Podem ser renegociados todos os produtos ofertados pelo Banestes. Por exemplo, contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. É necessário que as dívidas não ultrapassem o valor de até R$ 500 mil para clientes pessoa física (PF) e R$ 1 milhão para clientes pessoa jurídica (PJ). Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias.

Caso o cliente não tenha acesso à internet, poderá solicitar na rede de agências Banestes que a dívida seja avaliada pelo gerente.

