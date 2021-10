Municípios da Grande Vitória recebem 94 novas viaturas da PM do Governo do ES

Por Redação - Redação 12

Nesta quinta-feira (21), os municípios da Grande Vitória receberam do Governo do Estado, 94 novas viaturas à Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Os veículos serão destinados aos Batalhões e Companhias Independentes dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari.

Os veículos são modelo SUV Renault Duster 2022 e contam com os equipamentos mais modernos disponíveis no mercado, como rádios comunicadores digitais, sinalizadores em led, sirene no compartimento do motor, cofre para transporte de conduzidos e segunda bateria para maior eficiência elétrica. Tudo para auxiliar a sociedade capixaba no patrulhamento preventivo, interação comunitária e repressão criminal.

O investimento total é de R$ 9.192.260,00, sendo cada viatura com um custo unitário de R$ 97,7 mil. As novas viaturas fazem parte do reaparelhamento das forças policiais do Estado, dentro das premissas do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

“Estamos debatendo muito a segurança pública dentro do Programa Estado Presente. Avançamos muito desde 2011, quando éramos o segundo Estado mais violento do País. O Programa Estado Presente integra todas as forças de segurança nas mais variadas esferas e ainda trabalha com a proteção social. A história desse programa não começou hoje, mas há dez anos”, destacou.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, destacou que esse momento de reconstrução na Corporação. “Essas viaturas representam bem isso. O trabalho de resgate da Segurança Pública do Estado tem sido exemplar, dentro do Programa Estado Presente, que norteia nossas ações. Só temos a agradecer ao governador por esse olhar com nossa instituição e fazer a nossa parte para dar o retorno dessas ações tão importantes”, disse.

Municípios terão mais segurança

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, também falou sobre os investimentos. “Com as entregas que estamos fazendo, a frota que foi comprada na primeira gestão está sendo reposta. Estamos tirando da rua viaturas com quase 10 anos de serviço. É inadmissível se deixar chegar a esse ponto. Nós nunca vimos tamanho investimento dentro da Polícia Militar como nessa gestão. Fora o diálogo aberto em todos os sentidos. O passivo é enorme e estamos avançando dia após dia”, afirmou.

A vice-governadora Jacqueline Moraes também participou da solenidade e reforçou a importância das ações do Estado Presente na área de proteção social. “O programa é uma marca deste governo e foi construído com o propósito de priorizar ações e projetos voltados para o enfrentamento e prevenção da violência através da cidadania. Isso é difícil, mas é o nosso desafio. Com a integração das forças de segurança e os projetos sociais, estamos conseguindo levar cultura, esporte, lazer, palestras e orientações com objetivo de reduzir essa cultura de violência tão presente nos dias atuais”, concluiu.

