Motorista morre após carro cair em vala em Mimoso do Sul

Por Rafaela Thompson

Um homem de 50 anos morreu em um acidente de carro na tarde desta segunda-feira (18), em Mimoso do Sul. Paulo Henrique Gorni ficou preso às ferragens após o carro dele cair em uma vala.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo de Paulo foi encontrado capotado, às margens da estrada que liga Outeiro a Ponte do Itabapoana. O veículo estava com as rodas para cima.

Como nenhuma testemunha apareceu para relatar o que aconteceu, não foi possível afirmar a dinâmica do acidente. O corpo do motorista foi periciado e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

