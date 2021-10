Missa vai arrecadar dinheiro para ciclista que ficou tetraplégico em Cachoeiro

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 34

No próximo domingo (31), será realizada a 3ª Missa dos Ciclistas, na Comunidade de Santa Bárbara, em Lambari, no interior de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a organização do evento, são esperados mais de 400 ciclistas do município e de outras cidades do Sul do Espírito Santo.

O dinheiro, que for arrecado no momento do ofertório, será todo revertido para ajudar a custear o tratamento do ciclista Peterson Gonçalves da Silva, que sofreu um acidente no bairro Vila Rica, em janeiro deste ano, quando seguia de bicicleta para encontrar amigos do pedal.

Após a tragédia, Peterson sofreu traumatismo craniano, tendo lesão cerebral e fratura no maxilar. Ele permaneceu em em coma, internado por 116 dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). e foi submetido a duas cirurgias no pulmão. O ciclista foi diagnosticado com tetraplegia e estado vegetativo.

De acordo com Viana Borelli, um dos organizadores do evento, a missa é aberta para toda a população. “Nesse ano em especial, vamos reverter o dinheiro do ofertório ao nosso colega Peterson. Por isso, nossa intenção é atrair a maior quantidade de pessoas possível”, conta.

A concentração dos ciclistas será às 7h30, na entrada da localidade de Tijuca, e segue até a Comunidade de Santa Bárbara, em um percurso de cinco quilômetros. Para participar do evento, é obrigatório o uso de máscara.

