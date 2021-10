Jovem Pan News estreia batendo CNN Brasil em audiência na TV paga

Por Redação - Redação 8

A estreia da Jovem Pan News na TV paga, na quarta-feira 27, rendeu bons números na audiência e foi muito comemorada nos corredores da emissora. Segundo dados obtidos pelo site Notícias da TV, o novo canal de notícias marcou 0,2 ponto de média, no horário entre 6h e meia-noite, no Painel Nacional de Televisão (PNT).

O PNT representa a soma da audiência das 15 praças pesquisadas eletronicamente pela Kantar Ibope Media. Um ponto no painel, para a TV paga, corresponde a quase 215 mil telespectadores. Na mesma faixa horária, a GloboNews registrou 0,6 ponto de audiência, ainda liderando entre os canais de notícia. CNN Brasil, Record News e Band News marcaram 0,1 ponto cada — atrás da estreante do dia.

Os principais destaques do primeiro dia da emissora foram as entrevistas com o presidente Jair Bolsonaro — ao Jornal da Manhã, um dos carros-chefe da programação, e ao humorístico Pânico — e o desempenho de Os Pingos nos Is, sucesso absoluto e marca consolidada na Rádio Jovem Pan.

