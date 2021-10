Ibatiba irá discutir melhorias salariais e escola em tempo integral

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

A prefeitura de Ibatiba publicou três decretos que criam grupos de trabalho para avaliar ações previstas em três setores da Educação Municipal. O trabalho dos membros que vão compor esses grupos será sem custos para o município, sendo considerada de relevante interesse público. O objetivo é apresentar propostas nas respectivas áreas, como a valorização do magistério e implantação de Escola em Tempo Integral, além de monitorar o Plano Municipal de Educação.

Continua depois da publicidade

O decreto 099/2021 cria o grupo de trabalho (GT) para monitorar e avaliar o Plano Municipal de Educação (PME). Enquanto o decreto 100/2021 cria o GT para avaliação do impacto do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti), além de acompanhar a seleção das escolas que vão participar do referido programa do Governo do Estado.

Já o decreto 101/2021 institui o GT do Fundeb 70 do município. O Grupo de Trabalho terá que dialogar e propor alternativas para a valorização do Magistério Municipal, garantindo sempre o cumprimento das legislações vigentes e, principalmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A Câmara Municipal foi convidada a participar das iniciativas, bem como outras instituições do município, dentre APAE, Pestalozzi, Conselho Tutelar.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].