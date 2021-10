Homem morre atropelado após desviar de poça d’água em Iúna

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 110

Uma fatalidade marcou o início da noite desta segunda-feira (11) em Iúna. Sebastião Borges Soares foi a óbito ao ser atropelado após desviar de uma poça d´água próximo a localidade de Rio Pardinho. O acidente aconteceu por volta das 18h40 na ES 379, que liga Iúna a Irupi.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, durante o caminho para atender a ocorrência já foram informados que havia uma pessoa em óbito no local. Populares relataram aos militares que a vítima teria saído do acostamento para a pista quando foi atropelado.

Pessoas que estavam no local disseram também que o motorista do veículo envolvido no acidente estava em choque e relatou ao Corpo de Bombeiros que Sebastião havia aparecido de repente na pista, não conseguindo desviar o carro. O motorista foi encaminhado para Venda Nova do Imigrantes para prestar esclarecimentos.

No local também esteve o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Iúna e a Polícia Militar, que aguardaram a presença da perícia da Polícia Civil.

