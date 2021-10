Homem morre após cair com carro dentro de rio em Venda Nova do Imigrante

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 167

Um homem morreu após o carro que ele dirigia cair em um rio, na madrugada desta quarta-feira (27). O acidente ocorreu em Caxixe, interior de Venda Nova do Imigrante, próximo a divisa com o município de Castelo. O corpo, que ficou preso ao veículo, foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Foto: Aqui Notícias

De acordo com a ocorrência policial, a vítima dirigia um Fiat Doblo e seguia por uma ponte da localidade quando perdeu a direção do veículo, bateu contra a cabeceira da ponte e caiu no córrego, que tem cerca 1,5 metro de profundidade. Moradores da região ouviram o barulho do acidente, foram ao local e, assim que perceberam que a vítima estava no veículo, chamaram os bombeiros.

A equipe precisou da ajuda de um guincho e de um trator para remover o veículo do rio. Agentes da Polícia Civil estiveram na região e após a perícia, o corpo foi liberado para que fosse levado pelo serviço funerário do município.

