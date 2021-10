Guaçuí poderá ter primeira Escola Cívico-Militar do Sul do ES

Por Basílio Machado - Basílio Machado 33

A depender do empenho da Câmara Municipal e da Prefeitura do município, Guaçuí poderá ser a primeira cidade do Sul do Estado a implantar uma Escola Cívico Militar(Ecim) em parceria com o Governo Federal. A informação é do vereador Wanderley de Moraes Faria (PMN), que levou o assunto à sessão do Legislativo guaçuiense na segunda-feira (25).

Segundo Wanderley, o processo para a implantação da Ecim já está adiantado, uma vez que o cadastro pelo município já foi feito desde 2019. Para tanto, foi realizada uma audiência pública cumprindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

“Esse processo foi paralisado em 2020 devido à pandemia, e não houve o devido empenho da gestão anterior, mas agora, com o novo Edital que será aberto em novembro, e o empenho do atual prefeito, creio que temos boas chances de sermos contemplados”, informou o edil.

O vereador informou ainda que já se reuniu, no início de 2021, com o coordenador do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), o tenente-coronel Gilson Passos de Oliveira, para tratar do assunto. “Já entreguei também a documentação ao ministro Milton Ribeiro, quando ele esteve em Presidente Kennedy, e estamos aguardando uma reunião em Brasília para tratar do assunto”, acrescentou.

Ex-paraquedista da Brigada de Infantaria Militar, Wanderley defende que a escola seja implantada no CAIC do bairro São Miguel, onde os índices de criminalidade, violência, tráfico e consumo de drogas são elevados. “É um bairro de grande vulnerabilidade social”, indicou o vereador.

O edil comenta que está contando com o apoio dos seus pares na Câmara de Vereadores e dos deputados federais Norma Ayub (DEM), Neucimar Fraga (PP) e Evair de Melo (PP), além do senador Marcos do Val (Podemos), para sensibilizar o MEC a incluir Guaçuí no Pecim.

