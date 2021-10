Governo do Estado assina ordem de serviço para Academia Popular em Dores do Rio Preto

Por Redação - Redação 10

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), assinou, nesta sexta-feira (29), a Ordem de Serviço para a instalação de uma Academia Popular no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto. O evento aconteceu na sede do município e contou com a presença do secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, do secretário de Estado do Governo, Gilson Daniel, representando o governador do Estado, Renato Casagrande, além de outras autoridades estaduais e locais.

O equipamento, com aparelhos de aço inox, contém esqui triplo, rotação vertical, pressão de pernas triplo, três simuladores de escada individual, simulador de cavalgada individual, simulador de caminhada triplo e peitoral com puxador articulação superior. O valor total do investimento será de R$ 73.9 mil.

“É com muita satisfação que estamos aqui em Dores do Rio Preto realizando esta série de entregas. No esporte, vamos instalar a Academia Popular em Pedra Menina. Com certeza, será um equipamento de grande importância para a comunidade. Neste momento em que a vacinação avança no Estado cada dia mais, investir na infraestrutura esportiva é investir na saúde e na qualidade de vida da população, que, aos poucos, vem retomando suas rotinas de atividades”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Também durante o evento, Abreu fez a entrega do uniforme do Compete Esportivo à piloto de Downhill Nara Faria, moradora de Dores do Rio Preto. O programa concede passagens aéreas para que esportistas de alto rendimento possam disputar competições nacionais e internacionais. Por meio do Compete Esportivo, Nara Faria vai embarcar na semana que vem para disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Além disso, ela é contemplada pelo Bolsa Atleta da Sesport.

Outras entregas

A solenidade contou ainda com a presença da secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo, e com as assinaturas de ordens de serviço para obras de construção do CREAS, de calçamento rural do Córrego da Preguiça e São José, além da entrega de uma viatura nova para a Polícia Militar (PMES) no município.

