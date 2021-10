Governo do ES entrega Praça das Crianças no Portal do Príncipe em Vitória

Por Redação - Redação 12

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), entregou, neste domingo (17), a Praça das Crianças, um novo espaço de lazer que faz parte do conjunto de intervenções do Portal do Príncipe. O novo equipamento vai atender os moradores e frequentadores da região da Ilha do Príncipe, em Vitória.

Com 8.740 metros quadrados de área construída, a Praça das Crianças conta com espaços de convivência (pergolados) para a população, playground infantil, academia ao ar livre e espaço Pra Cão.

O governador do Estado, Renato Casagrande, ressaltou a importância da entrega. “É muito bom ofertar essa praça para as crianças, embelezando a entrada da Capital. Já entregamos o retorno, hoje inauguramos a Praça da Criança e no dia 30 de novembro vamos entregar o Portal do Príncipe todo, com o parque esportivo e todas as vias prontas. É uma obra que vai melhorar a mobilidade urbana da nossa Região Metropolitana”, destacou.

“Ainda falta um pouco para concluir e entregar efetivamente o conjunto de melhorias do Portal do Príncipe, mas podemos dizer que essas intervenções já estão transformando a paisagem da região. Nessa gestão, apostamos neste novo conceito de uma mobilidade mais humana, integrando vias com os espaços públicos e trazendo mais qualidade de vida para a população da cidade. É o que estamos fazendo nesta obra, assim como em outras, como no Trevo da Carapina e ampliação da Terceira Ponte, que também seguem o mesmo padrão”, pontuou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

O playground infantil está localizado na parte central da Praça das Crianças, em nível abaixo das ruas para maior proteção das crianças. O playground contará com os brinquedos casinha com escorregador, gangorras, cestão, ponte pênsil e balanço. O piso será emborrachado. Os cães também ganharam um espaço dedicado a eles na Praça do Portal do Príncipe. O espaço Pra cão conta com obstáculos para diversão com animais domésticos, tais como gangorra, rampas sobe e desce, prancha, pula pneu, slalom e barreiras para salto.

Já a academia ao ar livre conta com equipamentos em inox do tipo multiestação, simulador de cavalgada triplo, simulador de caminhada triplo, pressão de pernas e rotação vertical. Os pergolados têm mesa de jogos xadrez e mesa de piquenique e banquetas. Na praça também foram plantadas 40 novas árvores das espécies samambaia, ipê branco, jequitibá rosa, jatobá, lophântera, magnólia amarela, entre outras, além daquelas originalmente existentes no local.

A vice-governadora Jacqueline Moraes também participou da inauguração. “Não é só uma praça, é um ponto de vida coletiva da comunidade. As famílias precisam ocupar as praças, recuperando esse espaço que integra e valoriza o bairro, sendo ainda um espaço para a realização de exercícios físicos. O governo entende isso fazendo o Portal do Príncipe como um espaço de cidadania para todos”, pontuou.

“Esse é um momento importante para toda a comunidade de Vitória. As pessoas vão chegar à cidade e não vão mais encontrar aquela entrada feia. No lugar disso, encontram agora um local lindo e humanizado. As pessoas vão poder esperar seus ônibus em um local preparado e adequado. Hoje somos só gratidão no empenho da gestão do governador Casagrande com a nossa cidade, principalmente aqui no Portal do Príncipe”, afirmou a líder comunitária da região de Santo Antônio, Simone Galdino.

Também estiveram presentes a primeira-dama do Estado, Maria Virginia Casagrande; os secretários de Estado, Tyago Hoffmann (Inovação e Desenvolvimento), Gilson Daniel (Governo), Álvaro Duboc (Economia e Planejamento), Lenise Loureiro (Turismo), Vitor de Angelo (Educação), Marcelo Altoé (Fazenda), Marcelo Calmon (Gestão e Recursos Humanos), Jasson Hibner (Procuradoria-Geral do Estado) e Coronel Aguiar (Casa Militar); o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira; os deputados estaduais José Esmeraldo, Coronel Alexandre Quintino, Fabricio Gandini e Rafael Favatto; além de moradores e liderança locais.

Portal do Príncipe

O Portal do Príncipe é uma das obras prioritárias do Governo do Estado, na área de mobilidade, e vai beneficiar tanto quem chega a Vitória, via Segunda Ponte, quanto a comunidade que mora ou frequenta a região. Desde janeiro deste ano, os motoristas que chegam à Capital, via Segunda Ponte, já utilizam o novo acesso à região de Santo Antônio, intervenção que também estava prevista no projeto.

Além da implantação e alargamento de vias, as obras contemplam uma reconfiguração urbanística do local, com uma nova iluminação, implantação de praças, quadras poliesportivas, parquinho, academia ao ar livre etc. As obras serão totalmente concluídas em novembro deste ano.

Melhorias previstas:

– Implantação e alargamento de vias;

– Implantação de rede subterrânea de cabeamento;

– Nova iluminação pública;

– Pavimentação e drenagem;

– Nova sinalização de trânsito com instalação de semáforos inteligentes, para a melhor fluidez do trânsito;

– Melhorias nos acessos e saídas do Porto, permitindo a operação 24 horas;

– A Ponte Seca passa a ser exclusiva para pedestres;

– Novas calçadas e ciclovias;

– Urbanização de áreas remanescentes, com a implantação de quadras poliesportivas, pista de skate, áreas de lazer, parquinho, academia ao ar livre, bicicletário, pista de caminhada e uma nova urbanização.

