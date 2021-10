Governo do ES apresenta resultados do Peiex: Sindirochas foi parceiro do programa na Região Sul

Por Redação - Redação 17

O presidente do Sindirochas, Ed Martins, participou nesta quarta-feira (27), da cerimônia de encerramento e apresentação de resultados do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex) – Núcleo Espírito Santo, em evento realizado pela Apex-Brasil, Fapes e Governo do Espírito Santo, no Palácio Anchieta, em Vitória, e que contou com a presença do governador Renato Casagrande.

Ao longo desse ciclo, 203 empresas foram atendidas, dentre elas, 16 do setor de rochas ornamentais. O Sindirochas foi parceiro do programa na seção do espaço para a base do Polo Sul, instalado nas dependências da entidade em Cachoeiro de Itapemirim. Outros dois polos foram implantados no Estado, um em Vitória (Polo Central) e outro em Linhares (Polo Norte).

A Rosh Industrial foi uma das empresas do arranjo produtivo de rochas ornamentais participantes do programa. Durante uma mesa redonda com alguns participantes do programa, a empresária Jaqueline Donatelli comentou sobre o case de sucesso da Rosh: a montagem de uma máquina de resinagem na Argentina, em plena pandemia, e falou ainda sobre as experiências no mercado internacional.

“Um dos nossos maiores desafios foi a adaptação ao mercado argentino e, claro, fazer tudo totalmente de forma virtual. Nossa máquina é 100% customizada e pesa 15 toneladas. Foi uma primeira experiência bem desafiadora e que nos serviu de cartão de visitas na região. Já recebemos vários outros pedidos”, comemorou.

Novo Ciclo em 2022

Durante o evento, a coordenadora de qualificação da Apex-Brasil, Rita de Cassia da Silva Pedroso de Albuquerque, anunciou que o edital de lançamento da edição 2022-2024 do Peiex-ES será divulgado em novembro deste ano. “O programa terá início em abril de 2022 e tem como meta apoiar 150 empresas”, afirmou.

O evento contou ainda com a presença da vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, do secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, do diretor executivo do Sindirochas e Centrorochas, Celmo de Freitas, do gestor do projeto setorial It’s Natural – Brazilian Natural Stone, Rogério Ribeiro. Este projeto é executado pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Apex-Brasil e tem por objetivos estimular e aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial.

