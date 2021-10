Governo do ES anuncia reajuste de até 25% para professores; pagamentos serão retroativos

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 32

Os professores que recebem por subsídio terão reajuste de até 25% nas remunerações. Os pagamentos serão retroativos a janeiro deste ano. Com isso, um profissional de nível superior que entra, hoje, no mercado, passa a ganhar R$ 2,7 mil de salário inicial, ante os R$ 2.154 que era pago anteriormente. O percentual médio de correção de salários para todos os tempos de carreira é de 18,5%. A matéria passa, agora, pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

“O percentual de 25% para os professores em início de carreira é para tornar a profissão mais atrativa. Estamos fazendo isso porque a Lei 173, encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro, proíbe correção e concessão de abono. No entanto, a emenda que estabeleceu o novo Fundeb diz que temos de aplicar 70% do recurso do fundo na remuneração dos professores na ativa. Fomos ao Supremo Tribunal Federal, nós fomos, e a matéria está em julgamento. Fomos ao Tribunal de Contas, que informou que poderíamos aplicar o reajuste”, explicou o governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva na manhã desta terça-feira (26).

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explicou, ainda, que o que for aprovado pela Ales será pago de forma retroativa aos profissionais. “A retroatividade abarca tudo, menos o bônus deste ano. Mas o bônus do ano que vem, terá como base o reajuste de 2021”, disse.

