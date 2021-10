Governador lamenta morte do empresário capixaba Flávio Salles

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 104

Advertisement

Advertisement

O governador Renato Casagrande lamentou, em suas redes sociais, a morte do empresário do setor de eventos, Flávio Salles, que estava internado desde o dia 17 deste mês, após um acidente no quilômetro 40 da BR-262, em Domingos Martins. O empresário morreu nesta quinta-feira (28) e, na postagem, Casagrande enfatizou que Salles era apaixonado pelo Espírito Santo e deixa um legado de “empreendedorismo em defesa da arte, da cultura e do entretenimento”.

Continua depois da publicidade

O empresário é bastante conhecido no mundo cultural e trouxe grandes nomes para Espírito Santo, como Paul MacCartney. O acidente vitimou também o empresário Hegner Kautsky, de 54 anos, que morreu no local da colisão.

Com imensa tristeza, registro o falecimento do empresário Flávio Salles. Apaixonado pelo nosso ES, Flávio deixa um legado de empreendedorismo em defesa da arte, da cultura e do entretenimento. À dona Magda e família, os meus sinceros sentimentos. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) October 29, 2021

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].