Gasolina deve custar mais de R$ 7,10 a partir desta terça (26) em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (25), um novo ajuste para a gasolina, 17 dias após o último aumento, e do diesel, que havia sido reajustado em 28 de setembro. A gasolina vai aumentar R$ 0,21 por litro e o diesel, R$ 0,28 por litro. O aumento entra em vigor a partir desta terça-feira, 26, nas refinarias da Petrobras.

Em Cachoeiro de Itapemirim, cidade que possui um dos maiores preços no litro da gasolina praticados no Espírito Santo, e que disputa o ranking nacional como um dos mais careiros, o preço médio do litro do produto está em R$ 6,89. Com o aumento previsto, deve ultrapassar a casa dos R$ 7,10 a partir desta terça-feira (26).

A Petrobras afirma que trabalha para equilibrar o preço no Brasil ao mercado internacional. “A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”, informou a estatal em nota, ressaltando que o reajuste garante o abastecimento do País.

Segundo a Petrobras, o alinhamento de preços ao mercado internacional se mostra especialmente relevante no momento que vivenciamos, com a demanda atípica recebida pela Petrobras para o mês de novembro de 2021.

Os ajustes refletem também parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial, e da taxa de câmbio. O preço médio de venda da gasolina A da Petrobras, para as distribuidoras, passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,21 por litro.

Para o diesel A, o preço médio de venda da Petrobras, para as distribuidoras, passará de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,28 por litro.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio Araújo, apesar do aumento, ainda existe uma defasagem grande em relação aos preços do mercado internacional.

