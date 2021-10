Fundação iNova Capixaba abre novo processo seletivo com salários de até R$ 3,9 mil

Por Redação - Redação 36

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNova Capixaba, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), divulgou novo edital de processo seletivo simplificado destinado à contratação imediata e à formação de cadastro de reserva. As inscrições vão até as 23h59 do dia 9 de novembro.

As vagas são para cargos de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior, para a região da Grande Vitória, que serão preenchidas por candidatos mediante condições estabelecidas no edital como avaliação curricular e análise de títulos. Os salários podem chegar a R$ 3.943, dependendo da função e da carga horária.

Os candidatos deverão preencher todos os dados necessários e a participação será confirmada após o pagamento de uma taxa, no valor de R$ 30 para os cargos de níveis superior e técnico; e R$ 20 para os cargos de níveis médio e fundamental.

Processo Seletivo Simplificado iNova Capixaba 02/2021

No terceiro processo seletivo aberto pela fundação, os cargos são somente para a região da Grande Vitória. Segundo o diretor Jorge Teixeira, no atual processo seletivo, “os candidatos inscritos no primeiro e segundo editais, residentes da região da Grande Vitória, aptos a exercer os cargos disponíveis e que ainda não foram convocados, terão prioridade no chamamento deste terceiro edital. Por exemplo, suponhamos que um setor tenha cinco vagas e os antigos bancos de reserva apontam apenas dois candidatos aptos. Neste caso, convoca-se esses dois candidatos e mais três do novo processo seletivo”, explicou.



