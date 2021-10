Funcionário da Caixa, no ES, é preso por desviar dinheiro de beneficiários do Auxílio Emergencial

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 202

Um funcionário de uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada em Vitória, foi preso por policiais federais nesta sexta-feira (22), por desviar dinheiro de beneficiários do Auxílio Emergencial. A ação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários, com

apoio da Coordenação Nacional de Segurança e Fraude da Caixa Econômica Federal

De acordo com a Polícia Federal, o homem participava de um esquema de fraudes e estava sendo monitorado por movimentações suspeitas dentro da agência bancária. Ele foi preso no momento exato em que desviava o dinheiro.

A fraude consistia na alteração de dados cadastrais dos beneficiários reais, para que

outras pessoas pudessem receber indevidamente os valores do auxílio. O empregado

da Caixa era informado sobre os beneficiários que deveriam ter seus dados alterados,

como telefone e e-mail. Isso permitia que, depois, os fraudadores tivessem acesso aos

valores.

Segundo a PF, o funcionário recebia uma lista de CPFs, verificava as contas vinculadas

com saldo no amparo financeiro, alterava as senhas, repassava as novas senhas para

quem lhe enviava os CPFs e, este, transferia os valores para contas de “laranjas”.

Um percentual das parcelas do auxílio emergencial era devolvido ao funcionário do banco. Os levantamentos iniciais confirmaram um desvio de R$ 140 mil e, estima-se, que

os valores totais alcancem um milhão de reais.

Levado para a sede da PF, o homem informou que foi aliciado por meio de mensagens

eletrônicas, que não conheceu o aliciador, mas confessou que vinha realizando as

fraudes desde o fim do ano passado.

Auxílio Emergencial

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores

informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados,

tendo como objetivo fornecer ajuda financeira no período de enfrentamento à

crise causada pela pandemia do coronavírus. A fraude nesse caso, portanto, além de

crime, é um ato de desumanidade.

