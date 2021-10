Feriadão no Sul do ES será marcado por chuva forte e queda de temperatura

Por Redação - Redação 51

O feriado será de chuva persistente e mau tempo sobre todo o Espírito Santo. Após a passagem de uma frente fria nesta quinta-feira (7), o avanço de uma alta pressão deixa os ventos perpendiculares à costa, ou seja, soprando do oceano para o continente de forma constante, o que provocará aumento de nebulosidade e chuva no Estado.

Já há previsão de chuva desde a sexta-feira (8). Mas é no sábado (9) que o sol se esconde e a chuva vem a qualquer momento. Chove desde a madrugada de forma intermitente e sem aberturas de sol no Sul do Estado e em Vitória, com acumulados de aproximadamente 15 mm. A previsão é de queda na temperatura. Já na faixa norte do Estado, as nuvens aumentam no sábado, mas chove pouco.

Chuva forte e temporais ao longo do feriado

De domingo (10) até terça-feira (12) continua chovendo, mas a segunda (11) e a terça-feira (12) serão os dias mais chuvosos e com temporais do feriado: altíssimos acumulados de chuva (entre 30 e 40 mm diários), condição para formação de alagamento, maior risco de temporais (raios e trovões), ventos fortes (rajadas entre 60 e 70 km/h nas cidades costeiras e até 60 km/h no interior). Esses temporais fortíssimos serão provocados pela formação de uma área de baixa pressão na costa do Sudeste mais a chega de instabilidades do interior do país.

Esse será o maior acumulado de chuva no estado do Espírito Santo do último mês. Na região de Itapemirim e Linhares não chove de forma volumosa há 35 dias, mas quando olhamos para o noroeste do estado, uma chuva volumosa não ocorre há mais de 60 dias.

Chuva e frio na Capital

Em Vitória, a previsão é de chuva, céu encoberto, temperaturas baixas e temporais com ventania entre o sábado (9) e a terça-feira (12). Na segunda e no próprio feriado, a cidade receberá os maiores acumulados de chuva, somando os dois dias a previsão de aproximadamente 70 mm.

Com o aumento da chuva e da nebulosidade e os poucos períodos de sol, a temperatura máxima despenca e tardes mais frias e amenas.

O mar também fica agitado

Além de toda a condição de mau tempo, um ciclone em alto mar deixará o mar bastante agitado. Há previsão de ressacas e agitação marítima, com ondas entre 2,5 e 3 metros de altura válido entre segunda (11) e quarta-feira (13).

