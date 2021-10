Família de rapaz encontrado morto às margens de rodovia, em Cachoeiro, ainda busca respostas

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 642

Familiares de Andinho Azarias Ferreira, 19 anos, encontrado morto às margens da ES 482, em Pacotuba, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Alegre, no dia 14 de outubro, ainda buscam por resposta.

O rapaz, que era morador de Jerônimo Monteiro, sofria de problemas cardíacos, mas o exame que apontará a causa da morte ainda não ficou pronto. Segundo a fulana, o rapaz não tinha problemas com drogas e bebidas, e a morte dele ainda é um mistério para a família.

Andinho foi achado por volta das 2h00, sem vida, com um ferimento no queixo. De acordo com informações iniciais, ele teria caído do carona de uma moto, mas o motociclista não chamou equipes do Samu ou Corpo de Bombeiros para prestar socorro à vítima e fugiu do local, deixando Andinho para trás.

Os parentes do jovem querem saber com quem Andinho estava e porque foi deixado às margens da rodovia. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) continua apurando o caso.

