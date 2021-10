Exportações capixabas de mármore cresceram 64%

Por Basilio Machado - Basilio Machado 9

De acordo com o último balanço disponibilizado pelo Sindirochas, as exportações capixabas de mármore aumentaram 64% no último mês de julho, em comparação com julho de 2020. O percentual representa uma injeção de aproximadamente 64 milhões de reais na economia capixaba, refletindo o bom momento vivido pelo segmento marmorista do setor de rochas ornamentais. O percentual inclui tanto as exportações de blocos quanto de chapas e produtos acabados.

De forma geral, o setor de rochas também comemora a evolução das exportações do granito. No acumulado do ano, as exportações de rochas ornamentais no Espírito Santo tiveram um incremento de 41,25%, ultrapassando os 560 milhões de dólares (cerca de 3 bilhões de reais).

Nesse cenário, Cachoeiro de Itapemirim figura em segundo lugar entre os municípios capixabas que mais exportou rochas esse ano, com 21,6%, logo atrás do município de Serra, que lidera com 24,8%. Barra de São Francisco vem em terceiro lugar. No sul do Estado, ganha importância o município de Castelo, o quarto município capixaba que mais vende rochas para fora do Brasil.

Entre os países que mais importaram pedras do Espírito Santo no primeiro semestre, a liderança é dos Estados Unidos, que absorve 71% das exportações, seguido pela China (8,8%) e Itália (4,8%). Os números, compilados pela reportagem do AQUINOTICIAS.COM, constam da última atualização do Ministério da Indústria e Comércio (comextat.mdic.gov.br).

Nossa opinião: Apesar de viver um bom momento, o setor de rochas ornamentais ainda possui alguns gargalos a serem resolvidos. No momento, o que mais vem preocupando o empresariado é o aumento brutal da taxa de utilização de containers, encarecendo demasiadamente o custo do frete marítimo para os exportadores.

