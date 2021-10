Espírito Santo poderá ter microrregiões no risco muito baixo já no mês de outubro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 73

O secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes e o subsecretário de saúde, Luiz Carlos Reblin, realizaram uma coletiva na tarde desta segunda-feira (11), para atualizar as informações sobre o enfrentamento à Covid-19.

Durante o pronunciamento, Nésio afirmou que a expectativa é que o Espírito Santo possa encerrar 2021 com todas as microrregiões classificadas em risco muito baixo, deixando o Mapa de Risco todo azul, e que a partir da publicação da portaria, que deve ocorrer ainda essa semana, é provável que já em outubro exista microrregiões com esta classificação.

“Medidas qualificadoras de risco muito baixo podem ser alcançadas a qualquer momento. Nesta semana, serão publicadas as portarias. Desta maneira, todos os municípios que reunirem microrregiões, que tenham testagem em massa e alcancem a cobertura vacinal exigida, poderão já no mês de outubro alcançar o risco muito baixo. Podemos ter, ainda no mês de outubro, microrregiões no risco muito baixo”, destacou Nésio.

As novas medidas de classificação de risco entram em vigor no dia 8 de novembro, mas a portaria será publicada ainda esta semana e terá vigência imediata.

