Empresário do Alto Amarelo, em Cachoeiro, receberia R$ 200 mil para enviar cocaína à Bélgica

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 161

Advertisement

Advertisement

Depois de ser preso em flagrante com 350 quilos de cocaína, na madrugada desta quinta-feira (7), em Cachoeiro de Itapemirim, um dos suspeitos, de 34 anos, que é empresário e morador do bairro Alto Amarelo, disse à polícia que receberia R$ 200 mil para fazer o translado da droga para a Bélgica, na Europa.

Continua depois da publicidade

Ele confessou, ainda, que seria o mediador da operação criminosa e que o motorista, de 45 anos, que também mora em Cachoeiro, teria ido a Linhares, no norte do Estado, para buscar a droga. Esse suspeito está foragido.

EX-PM ENVOLVIDO

Junto ao empresário, a equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) prendeu um ex-policial militar, morador de Linhares, de 44 anos. Ele foi expulso da corporação por associação ao tráfico de drogas. Ele confessou o envolvimento e contou sobre a dinâmica usada para o envio da cocaína à Europa.

Agora, a Polícia Civil busca o terceiro criminoso, que é o motorista da carreta. Quem tiver informações sobre ele, pode ajudar a polícia repassando informações por meio do 181.

A APREENSÃO

Continua depois da publicidade

Uma equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim apreendeu 350 quilos de cocaína, na madrugada desta quinta-feira (7). A droga estava no fundo falso de uma carreta bitrem, que seria carregada com chapas de granito.

De acordo com a Polícia Civil, o veículo foi interceptado no galpão de uma marmoraria, localizada no Morro Grande. A droga seria enviada para a Bélgica, em meio à carga de pedra. O material seria levado para o porto de Vitória e embarcado em contêineres.

Os policiais chegaram até a droga durante uma investigação que apurava roubo de cargas na região. A operação, comandada pelo delegado Rafael Amaral, recebeu o nome de ‘Atol de Ailok’.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Há cerca de três meses, a Deic vem trabalhando nessa apuração e os levantamentos acabaram trazendo outras informações à tona. Nessa quarta, com a informação de que haveria uma transação suspeita na região de Morro Grande, os policiais realizaram uma campana e flagraram o momento em que a droga era retirada da carreta”, contou o superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes Simões Filho.

FLAGRANTE

Policiais da Deic montaram uma campana na noite desta quarta-feira (6), em diferentes pontos da BR 482. Já na madrugada de hoje, a equipe flagrou a carreta, apenas com o motorista, entrando no galpão particular e seguindo para uma área de mata. Logo atrás, seguia um veículo com dois homens.

Os policiais esperaram o trio iniciar a ação e viram o momento que em que os criminosos começaram a “desmontar” parte da carroceria. Momento em que foram abordados pelos agentes. Os dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante, já o motorista da carreta conseguiu fugir, mas já foi identificado.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].