Em cerimônia rápida, amigos e familiares se despedem de Roseli em Cachoeiro

O corpo da vendedora Roseli Valiati Freitas, 47 anos, será velado e sepultado nesta sexta-feira (22), no Cemitério Parque, em Cachoeiro de Itapemirim. A despedida do corpo de Roseli está marcada para 13h00.

Segundo o irmão, Clodoaldo Valiati, o velório ocorrerá por alguns minutos, antes do sepultamento, devido ao estado do corpo, encontrado na última quarta-feira (20), em Presidente Kennedy.

Relembre o caso

Roseli foi assassinada com um tiro na cabeça enquanto dormia na casa do pecuarista, 54 anos, no último domingo (17), em Cachoeiro de Itapemirim. O homem disse à polícia que matou a vendedora porque ela insistia em assumir o relacionamento, iniciado em abril deste ano, mas ele não queria se comprometer com ela porque namorava uma outra mulher e, por isso, resolver matá-la.

