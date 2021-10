Dia Mundial do AVC alerta para os sinais da doença

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 31

Nesta sexta-feira (29), é celebrado o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente conhecido como “derrame cerebral”. A doença é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo.

Recentemente, um pastor de Cachoeiro morreu vítima de AVC, enquanto pregava em uma igreja do bairro KM 90. O caso emitiu uma alerta para a conscientização sobre os sinais da doença, que ocorre quando os vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a morte da área cerebral, que ficou sem circulação sanguínea.

A cada minuto sem tratamento, 2 milhões de neurônios morrem. Sendo assim, quanto mais rápido o atendimento, maior a chance de evitar sequelas e até a morte do paciente. Mas, é preciso ficar atento aos principais sinais que são: sorriso torto, perda de força em um lado do corpo e alteração na fala.

A PANDEMIA AJUDOU NOS RESULTADOS NEGATIVOS

A pandemia foi uma das responsáveis pelos efeitos negativos para o diagnóstico e o tratamento do AVC. Segundo o neurologista Waldemar Algemiro, muitas pessoas ficaram com medo de se infectarem com a Covid-19 ao procurarem atendimento no pronto-socorro, fazendo com que elas chegassem ao hospital com a doença em fase avançada.

Caso o paciente ultrapasse quatro horas para procurar atendimento hospitalar, as chances de reverter o quadro diminuem. Se chegar com até quatro horas do início dos sintomas, na maioria das vezes, é possível fazer o tratamento trombolítico, usando um medicamento para dissolver o coágulo formado. Entre quatro e oito horas após o AVC, o tratamento é feito por meio de trombectomia, que utiliza um cateter para desobstruir o vaso sanguíneo. Depois de oito horas, a chance de reverter um AVC é mínima. Após 24 horas, fica irreversível”, explica.

