DHPP apreende adolescente que atirou na avó no ES

A equipe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) apreendeu, em flagrante, um adolescente de 15 anos, suspeito de ter atirado contra a avó de 60 anos, no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na tarde dessa terça-feira (05). Ele foi apreendido, na manhã desta quarta-feira (06), no bairro Santa Inês, no mesmo município.

“A equipe realizou diligências assim que teve ciência do fato e encontraram o suspeito dentro de uma residência no bairro Santa Inês. Ele disse que o disparo foi acidental, mas o fato de ter fugido após o delito e entregado a pistola para traficantes de Jaburuna, não trazem verossimilhança à sua declaração”, conta o titular do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Romualdo Gianordoli.

O adolescente responderá por ato infracional análogo a homicídio tentado, qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e foi encaminhado ao CIASES.

