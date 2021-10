Deputados debatem violência em abordagens policiais no Espírito Santo

Por Redação - Redação 23

Advertisement

Advertisement

O aumento no número de abordagens com uso excessivo de força será tema de audiência pública da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos na próxima semana. O encontro virtual proposto pela deputada Iriny Lopes (PT) será na quinta-feira (14), às 15h30, com transmissão pelo canal da Assembleia Legislativa do Espírito Santo no YouTube.

Continua depois da publicidade

O tema do encontro – “Aumento da violência policial e a escalada do fascismo no Brasil” – chama a atenção para um problema que não é apenas de segurança pública, mas também social.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de pessoas mortas pela polícia brasileira bateu recorde em 2020 (6.416 mortos), um aumento de quase 200% desde que se iniciou esse registro histórico, em 2013.

A audiência também foi motivada por um caso recente no Espírito Santo que ganhou destaque nacional: a abordagem violenta de autoridade policial capixaba contra uma mulher em surto psicótico no município de Guarapari, no dia 28 de setembro. O caso está sendo apurado pela corregedoria da Polícia Militar.

Continua depois da publicidade

Por se tratar de tema que envolve diferentes políticas públicas, o encontro contará com a presença da secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo e do secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ofranti Ramalho, além de representantes do Ministério Público e de entidades sociais ligadas ao tema.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].