Depois de sumir junto ao ex-marido, corpo de dona de casa é achado em córrego de Conceição do Castelo

Adriana Amâncio Torrente, 39 anos, foi encontrada morta em um córrego, às margens da estrada que liga Taquarussu a Barro Branco, em Conceição do Castelo, neste domingo (3). Ela havia sumido no fim da tarde da última quarta-feira (29), junto ao ex-marido, Brás Moreira Rodrigues, 45 anos. O corpo dele foi achado pendurado em uma árvore, com sinais de enforcamento, na sexta-feira (1).

Familiares e moradores acharam Adriana após perceber a movimentação de urubus na região de Barro Branco. O corpo estava em estado avançado de decomposição. De acordo com a Polícia Militar, tudo indica que a dona de casa tenha sido assassinada pelo, então, ex-companheiro, no entanto, somente o resultado do laudo cadavérico poderá afirmar a causa da morte.

O casal tem quatro filhos. Desde que entraram em processo de separação, a dona de casa foi morar com a filha. Os dois foram casados por 22 anos. há cerca de um mês, Adriana decidiu por um ponto final na relação.

O corpo dela foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, para onde também foi levado o corpo de Brás, na sexta-feira (1).

