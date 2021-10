Defesa Civil emite alerta para risco de deslizamentos e alagamentos em Vargem Alta

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 36

A Defesa Civil de Vargem Alta emitiu na tarde desta quarta-feira (20) um alerta de atenção para o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, devido ao acumulado de chuvas nos últimos sete dias, que vem acontecendo em todo o Espírito Santo.

O órgão informa que o principal risco no municípios é o deslizamento de encostas devido a chuva constante e os terrenos encharcados. No comunicado pede-se para que fiquem atentos aos sinais no solo, como fendas, depressões no terreno e rachaduras em paredes. Em caso de risco comunique a Defesa Civil e saia imediatamente do imóvel.

Entre as instruções, a Defesa Civil pede que a população só saia de casa em caso de extrema necessidade e cuidado com animais desorientados na pista molhada; Fiquem atendo as encostas; Observe o nível dos rios; Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; e em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus documentos e pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Para mais informações e orientações a De Defesa Civil Municipal disponibiliza os telefones 199, 193 (Bombeiros).

