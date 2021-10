Criação da Universidade Federal Vale do Itapemirim mobiliza lideranças; resposta sai em novembro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 115

A criação de uma universidade federal no Sul do Espírito Santo está próxima de se tornar realidade. O Governo Federal vai anunciar, nas próximas semanas, cinco novas universidades no país. Há uma grande chance de uma delas ser a Universidade Federal Vale do Itapemirim, que nascerá da autonomia do campus de Alegre e do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira de Jerônimo Monteiro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), conforme a Indicação Parlamentar 827/15, de autoria do deputado federal Evair de Melo.

“Cumprimos os protocolos técnicos e aguardamos a posição final. No começo do processo, eram 30 universidades pré-selecionadas e cinco, entre elas a de Alegre, chegaram à fase final. Há uma manifestação intensa do poder público e de entidades capixabas para que isso ocorra. O resultado deve ser anunciado entre o final de outubro e início de novembro. Além disso, todas já têm previsões orçamentária e de pessoal garantidas”, explica Evair de Melo.

Na prática, uma universidade autônoma pode gerar muitas benesses à região. Entre elas, cursos em todas as áreas do conhecimento e ligados às demandas regionais, mais empregos gerados pelo crescimento do campus e entorno e, claro, permitir aos estudantes que não podem se deslocar para cidades distantes terem uma gama maior de cursos como opção.

Universidade terá novos cursos

E toda região se movimenta para buscar essa autonomia. Para o prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, o Nirrô, a criação da Universidade Vale do Itapemirim é uma proposta importante para as cidades do Caparaó, já que possibilitará a expansão de cursos. Os benefícios serão imediatos, segundo ele. Além disso, Nirrô salienta a possibilidade de ampliação dos campi, com expansão dos prédios. “Hoje são 3,5 mil alunos matriculados em Alegre. E essa autonomia gera a grande possibilidade de expansão da área. Vai abrir um leque de oportunidades”, salienta.

Há, ainda, a discussão em torno da abertura do curso de Medicina. “Já nos manifestamos a favor, inclusive, doando um prédio do município para que o curso se estabeleça. Mas há medidas de governos passados apontando que só a partir de 2023 poderão ser abertos novos cursos de Medicina. No entanto, criando-se a universidade, essa discussão pode ser retomada”, avalia.

Cursos de Engenharia

Segundo o prefeito de Jerônimo Monteiro, Sérgio Fonseca, uma universidade federal na região vai atender às demandas de todo o entorno. “Estamos apoiando essa iniciativa, que será benéfica para todos. A proposta é de que, no campus de Jerônimo, funcionem os cursos de Engenharia. Quer dizer, Engenharia Civil, Mecânica, de Petróleo, todas se concentrariam no município. Já o de Medicina, que ainda está em discussão, teria o Hospital de Jerônimo como referência para o estágio dos estudantes. Há toda uma estrutura pronta para receber essa universidade, além do apoio de todos nós”, salienta.

Segundo o vice-presidente do Movimento Empresarial do Sul do Espírito Santo (Messes), Ed Martins, a qualificação de pessoal é algo imprescindível para o crescimento da região. “Quanto mais conhecimento disponível, melhor. E essa universidade vem em um ótimo momento, de retomada. Além disso, facilita o acesso dos estudantes ao conhecimento, sem ter de apelar para o deslocamento. Vemos muitos casos de jovens que vão estudar em outros centros, por não ter um curso por aqui, e eles não retornam depois de formados. Ou seja, a região acaba não retendo seus talentos. E, com uma universidade por aqui, com novos cursos, esses jovens têm chance de ficar e contribuir para a região que nasceram e cresceram”.

Entidades apoiam iniciativa

Outras entidades também se manifestaram a favor do novo centro acadêmico. O presidente da Associação Comercial, Agronegócio, Industrial e de Serviços de Guaçuí (Acisg), Elias Carvalho, destacou a importância de se consolidar a interiorização da rede de educação superior. “Isso vai permitir ao Sul do Estado uma forma de manter seus talentos, além de um trabalho em cima das vocações da região. É uma iniciativa importantíssima”, avalia.

Selita, Federação da Agricultura do Espírito Santo (Faes), Sindirochas e Organização dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Espírito Santo, também apoiam a iniciativa. As instituições elaboraram um documento e reiteraram que, “a partir da considerável estrutura existente em Alegre e em Jerônimo Monteiro, a constituição da Universidade Federal Vale do Itapemirim, permitiria levar à região um elemento fundamental desse tipo de instituição de ensino superior: abrigar cursos de todas as áreas do conhecimento (universidades diferem, nisso, de faculdades isoladas, por exemplo, que se dedicam apenas a uma ou a poucas áreas do conhecimento)”.

