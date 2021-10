Confirmado! Festival de Cerveja de Muqui vai acontecer em novembro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 7

Após dois anos de pandemia, os amantes da boa cerveja já podem comemorar! Foi confirmado, para o mês de novembro, mais uma edição do tradicional Festival de Cerveja Artesanal de Muqui.

A 6ª edição do Cerveja na Praça, acontece durante os dias 19, 20 e 21 de novembro, no Parque de Exposições do município. O encontro, que promete agitar a cidade com bebidas, comidas e músicas, terá entrada gratuita, com limite de público de acordo com o decreto que estiver em vigência na data, pelo governo do Espírito Santo.

De acordo com o organizador, Rodrigo Moulin, em breve será divulgada a programação completa, com todas as cervejarias e os nomes das nove atrações musicais que já estão confirmadas pelo evento.

“Nós já temos as bandas que se apresentarão, e bastante encaminhado com as cervejarias e food trucks. Vamos aguardar mais um pouco para em breve divulgar a programação completa”, afirma Rodrigo.

Calendário de Eventos do ES

O município de Muqui, com seu charmoso sítio histórico, recebe anualmente o festival. A cada edição apresenta cervejas artesanais de todo o país e conta com apresentação de bandas, palestras e a tradicional brasagem na praça, processo em que a cerveja é feita durante o evento.

No mês de agosto deste ano, o governador Renato Casagrande sancionou o Projeto de Lei nº 210/2018, da deputada estadual Janete de Sá (PMN), que inclui no Calendário Oficial do Estado, o Festival de Cerveja Artesanal de Muqui.

“A nossa intenção tem o objetivo de promover a comunidade local, apresentar o produtor de cerveja capixaba ao mercado nacional, compartilhar novas tecnologias e técnicas entre os produtores, além de incentivar o turismo e empreendedorismo na região Sul do no Estado”, declarou a deputada Janete de Sá, autora do projeto.

Muqui

Muqui está situada na Região Turística dos Vales e do Café, e permite aos visitantes a apreciação de imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Espírito Santo. Estar em Muqui significa voltar ao passado com a arquitetura do século XX, que representa a indústria cafeeira, parte importante da história do Estado.

Entre os atrativos, está o Sítio Histórico de Muqui, o maior sítio histórico do Espírito Santo, atualmente com 186 imóveis tombados; a Fazenda Santa Rita, que além de se hospedar no casarão de mais de 100 anos, os turistas podem desfrutar de passeios de charretes, trilhas, piscinas naturais.

Além da Igreja de São João Batista, rica em detalhes, tem na cúpula da capela-mor uma pintura do italiano Giuseppe Irlandini e altares confeccionados em mármore Carrara.

