Clubes e academias de Cachoeiro passam a utilizar desfibrilador

O caso da educadora física e proprietária de um Centro de Treinamento e Avaliação, em Cachoeiro de Itapemirim, Cintia Schiavini, de 47 anos, que sofreu uma parada cardíaca súbita enquanto trabalhava, chamou a atenção em julho deste ano. O rápido atendimento prestado foi fundamental para sua sobrevivência e desde então, clubes e academias se interessaram em ter o aparelho em suas dependências.

Após o ocorrido, a Unimed Sul Capixaba convidou as academias e clubes do município para tornarem os ambientes mais seguros para práticas de atividades físicas, com a aquisição de um Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Atualmente, quatro estabelecimentos de Cachoeiro fizeram a aquisição do aparelho, sendo: Jaraguá Tênis Clube, Studio Vagner Lima, Bom Gosto Food Club e Centro de Treinamento e Avaliação Cintia Schiavini. Eles passaram por um treinamento para operar o aparelho.

O DEA é destinado a identificar e reverter uma parada cardiorrespiratória, sendo crucial para evitar quadros mais graves e a morte em casos como este.

O cardiologista Gil Gonçalves afirma que o DEA foi projetado para ser um aparelho extremamente simples, mostrando o passo a passo do que deve ser feito, no momento da utilização. O médico destaca que as manobras de ressuscitação são importantes, mas raramente revertem uma arritmia ventricular. Externamente, só um desfibrilador que descarregue uma alta energia no tórax do paciente é capaz de reverter esse quadro.

Capacitação para clubes e academias

A capacitação foi conduzida pelo cardiologista e vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Gil Gonçalves, e pelo consultor de treinamento e desenvolvimento, enfermeiro e especialista em urgência e emergência, Lucas Viana.

“Nosso objetivo foi levar mais informações sobre este equipamento, que pode ser manuseado por qualquer pessoa que receba um treinamento básico de emergências cardiovasculares. Também queremos estimular que academias e outros espaços de maior circulação tenham o DEA, para que possamos evitar que situações mais graves ocorram em casos de parada cardíaca súbita”, destacou Lucas Viana.

“Temos em torno de 10 minutos para reverter uma parada cardíaca. Nesse período, cada minuto que passa são 10% a menos de chance de sobrevivência. Por isso, estamos estimulando esses empresários, porque entendemos que em locais de grande circulação de pessoas, como academias, clubes, salões de eventos sociais, é importante ter o desfibrilador, com fácil acesso, manutenção em dia e pessoas habilitadas a operá-lo e lidar com esse evento”, finaliza o cardiologista Gil Gonçalves.

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].