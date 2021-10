Ciclista morre atropelado por ônibus em Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 257

Um homem de 76 anos morreu atropelado na noite desta sexta-feira (22), na Avenida Rubens Rangel, no bairro Arraias, em Itapemirim. Santermo José Paganotti seguia pelo canto da via e, ao tentar desviar de um veículo, acabou caindo debaixo de um ônibus, que trafegava no mesmo sentido.

As testemunhas contaram à polícia que tudo ocorreu de forma rápida. O idoso seguia ao lado do coletivo, e no momento em que o motorista do veículo que estava estacionado abriu a porta do carro, Santermo desviou, mas acabou não calculando a distância entre o ônibus.

O ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. Os motoristas do ônibus e do outro veículo envolvido no acidente permaneceram no local à espera da Polícia Militar.

O corpo de Santermo foi periciado e levado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, de onde foi liberado para a família. Os condutores foram levados à Delegacia Regional de Itapemirim para prestar esclarementos.

