Caso Madeleyne: suspeito de ter incentivado menina a tirar a própria vida morre após ser baleado

Por Rafaela Thompson

O jovem Gabriel Fernandes Carvalho, 24 anos, que segundo a família de Madeleyne Duarte de Oliveira, 14 anos, – encontrada morta na manhã do último sábado (16), às margens do Rio Veado, em Guaçuí – teria incentivado a menina a cometer suicídio, também morreu. Gabriel teve a morte confirmada na noite da última sexta-feira (15).

Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim depois de levar três tiros, no dia 13 de outubro.

De acordo com a irmã de Madeleyne, Izabelly Cristinny, a família encontrou mensagens no celular dela, em que Gabriel a chamava para se relacionar com ele e a incentivava a tirar a própria vida. No entanto, a reportagem não teve acesso a essas conversas.

Segundo a Polícia Civil, tudo indica que a garota tenha tirado a própria vida e, agora, com a morte do suspeito de tê-la incitado ao suicídio, ele é excluído da ilicitude penal. Após a conclusão do laudo que apontará as causas da morte da Madeleyne, o caso será arquivado.

O caso

No dia 11 de outubro, Madeleyne saiu de casa por volta das 7h00, em Guaçuí. Antes de deixar a residência, a menina disse à família que se jogaria no rio. Os pais de Madeleyne não entenderam o que a menina quis dizer e só foram procurar por ela horas depois.

O corpo da estudante foi encontrado seis dias depois, boiando às margens do rio, no bairro Manoel Monteiro Torres. Na noite anterior, Gabriel, que levou um tiro na cabeça e dois no tórax, teve o óbito confirmado.

Segundo a irmã de Madeleyne, a adolescente sempre foi muito tranquila, não tem problemas com álcool e drogas e nem mesmo psiquiátricos. A família também não soube dizer se a menina estava em um quadro depressivo, nem mesmo o que poderia ter motivado o sumiço dela.

“Ela sempre foi uma boa menina. Nunca deu trabalho. Uma menina exemplar, tanto em casa quanto na escola. Ela era muito reservada, não se abria com ninguém. Se estivesse acontecendo alguma coisa nós não saberíamos porque ela sempre foi muito fechada”, disse.

