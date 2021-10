Casagrande anuncia criação de mais 39 escolas em tempo integral no ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 16

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou neste sábado (23), a criação de mais 39 escolas de tempo integral. Com essa ampliação, o Estado passa a contar com 132 escolas neste método.

Às 9h30 anunciarei a criação de mais 39 escolas de tempo integral. Em 2019, assumimos o governo com 32 unidades nesta modalidade de ensino. Com essa nova ampliação, chegaremos a 132 escolas. A educação é o principal instrumento para reduzir as desigualdades sociais. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) October 23, 2021

