Carro cai em barranco após rua ceder com a chuva, em balneário de Anchieta

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 128

Advertisement

Advertisement

Um grande susto marcou os moradores da rua Mario Rios, no balneário de Iriri, em Anchieta. Na manhã desta segunda-feira (11) um carro caiu em um barranco que cedeu com as chuvas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Continua depois da publicidade

De acordo com a Defesa Civil, o caso aconteceu na Praia da Areia Preta, e há uma construção de um muro de arrimo na rua de baixo. Com a chuva, a rua cedeu e o carro que estava estacionado acabou indo parar no barranco.

A Defesa Civil informou que esta foi a única ocorrência em decorrência das chuvas no município.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].