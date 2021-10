Caparaó com dois novos municípios no Programa Cidade Empreendedora

Por Redação - Redação 35

A região do Caparaó está com duas novas adesões ao Programa Cidade Empreendedora: Iúna e Irupi. As assinaturas dos termos de adesão aconteceram durante solenidade nesses municípios, nesta sexta-feira, dia 22 de outubro.

A partir de agora será iniciada a fase de execução das ações personalizadas para o desenvolvimento dos municípios, de acordo com o que está previsto nos planos de ação entregues aos prefeitos Romário Batista Vieira, de Iúna; e Edmilson Meireles, de Irupi.

Além dos secretários das cidades, estiveram presentes nas solenidades de adesão o diretor de atendimento do Sebrae/ES, José Eugênio Vieira; o assessor do Sebrae/ES, João Vicente; a analista do Sebrae/ES, Kelly Machado; entre outras autoridades políticas e empresariais.

“Esta solenidade marca o início do trabalho efetivo de tudo que está previsto com o programa Cidade Empreendedora. Queremos implementar, por meio deste programa, uma cultura empreendedora no município. Para isso, o plano de desenvolvimento precisa ter influência e participação de toda a sociedade. Gestores municipais, empresários e população precisam estar alinhados em prol do objetivo de ser uma cidade empreendedora”, destaca o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

O programa é realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), e tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios das cidades, para fomentar o empreendedorismo.

Na quinta-feira, dia 21 de outubro, o Sebrae/ES esteve no município de Jerônimo Monteiro, também em solenidade para assinatura dos termos de adesão do Programa Cidade Empreendedora. Na ocasião, foi entregue o plano de ação para o prefeito Sérgio Fonseca.

