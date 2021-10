Campanha em locais de vacinação arrecada mais de 14 toneladas de alimentos em Cachoeiro

Por Redação - Redação 5

A campanha “Compartilhe o Amor” já arrecadou mais de 14 toneladas de alimentos não perecíveis e quase 2,5 mil unidades de produtos de higiene ao longo dos últimos meses. Os donativos são destinados ao Banco de Alimentos do município, para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

A iniciativa, que teve início em abril deste ano, é uma parceria entre as secretarias municipais de Desenvolvimento Social (Semdes) e de Saúde (Semus), e tem contado com a solidariedade da população de Cachoeiro, que, ao se vacinar contra a Covid-19, realiza, de forma voluntária, doações de alimentos e produtos de higiene, como álcool em gel e sabão – importantes para prevenir o contágio do coronavírus.

“Ficamos muito felizes em ver o engajamento da população nessa campanha, pois ajudar o próximo é sempre uma iniciativa muito nobre. Para algumas famílias, esse momento de pandemia que estamos atravessando está sendo muito mais difícil, e é pensando nelas que iniciamos essa ação, com o objetivo de arrecadar alimentos e itens de higiene, para grupos familiares que estão vivendo em condições muito adversas. Seguimos distribuindo os itens encaminhados ao Banco de Alimentos e pedimos às pessoas que, se possível, continuem realizando suas doações”, disse a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

O secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, destacou a importância da campanha para que as pessoas, em vulnerabilidade social, possam também, seguir os protocolos de segurança contra Covid-19:

“Essas doações são de extrema importância, pois além de combater a insegurança alimentar durante o período de pandemia, também colabora com o reforço dos protocolos sanitários contra Covid-19 nas famílias contempladas. Nossas equipes seguem recebendo as doações espontâneas da população nos pontos de vacinação”, disse.

Doações continuam

A campanha “Compartilhe Amor” segue recebendo doações nos pontos de vacinação contra Covid-19 de Cachoeiro de Itapemirim e interior. Quem quiser doar, pode levar 1kg de alimento não perecível ou itens de higiene – como álcool em gel 70% e sabão.

Além das unidades básicas de saúde (UBS) e a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, onde a imunização ocorre, as quatro lojas da rede Perim Supermercados, no município, também possuem pontos de coleta de doações, sinalizados com um banner da campanha.

Empresas que queiram realizar doações diretas de itens ao Banco de Alimentos, podem entrar em contato pelo telefone (28) 3521-9114.

Unidades Básicas de Saúde com pontos de coleta da campanha

UBS Aquidaban – Telefone: (28) 3155-5112 – Av. Jeremias Sandoval, 113

UBS Aeroporto – Telefone: (28) 3155-5358 – Rua Alfredo Seco, 1 – Boa Vista

UBS Novo Parque – Telefone: (28) 3155-5229 – Rua Maria Florinda, 30

UBS Abelardo Machado – Telefone: (28) 3155-5416 – Rua Ireni Lima Menegazzi, 41

UBS Gilson Carone – Telefone: (28) 3517-6529 – Rua Geraldo Ambrosio,134

UBS Village da Luz – Telefone: (28) 3155-5362 – Rua Papa Paulo VI, 16

UBS Amaral – Telefone: (28) 3155-5376 – Rua José Mancine, 17

UBS Alto União – Telefone: (28) 3155-5320 – Rua Jose Nunes Sobrinho, s/n

UBS São Luiz Gonzaga – Telefone: (28) 3155-5426 – Rua Coelho Neto, 2

UBS BNH de baixo – Telefone: (28) 3155-5417 – Rua Luiz Carreiro, 16 –

UBS BNH de cima – Telefone: (28) 3155-5418 – Rua Adrião Coelho Filho, s/n

UBS Zumbi – Telefone: (28) 3155-5427 – Rua Oswaldo Malfacini, 48

UBS Paraíso – Telefone: (28) 3511-3845 – Rua Florentino Vantil, 8

UBS Coramara – Telefone: (28) 3526-7556 – Rua Fotógrafo Guilherme, 125

UBS Nossa Senhora Aparecida – Telefone: (28) 3155-5378 – Rua Dona Bibiana, 10

UBS Jardim Itapemirim – Telefone: (28) 3526-8728 – Rua Walace de Melo Pereira Barreto, 145

UBS Otton Marins – Telefone: (28) 3511-3980 – Rua Luiz Tassinari, 20

UBS Vila Rica – Telefone: (28) 3511-3962 – Rua Jose Humberto Grillo, 1

UBS Recanto – Telefone: (28) 3155-5111 – Rua Luiz Sacramento, s/n

UBS Elpidio Volpini (Valão) – Telefone: (28) 3522-6781 – Rua Porcirio Biazatte, s/n

UBS Nossa Senhora da Penha – Telefone: (28) 3155-5423 – Rua Argentino Paradella, 4

Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) – Av. Jones dos Santos Neves, bairro Santo Antônio

Distritos

UBS Itaoca – (28) 3539-1664 – Rua Deocrécio Cossi, s/n

UBS Conduru – (28) 3539-5293 – Avenida Candido Câmara, s/n

UBS Burarama – (28) 3539-3072 – Rua Helena Santolin, s/n

UBS Córrego dos Monos – (28) 3517-7303 – Rua Natalia Cipriano s/n – Centro

UBS Soturno – (28) 3524-2007 – Rua Fioravante Silotte, s/n

UBS Pacotuba – Telefone: (28) 3539-7109 – Av. Dr. Anthero Soares, s/n

UBS Coutinho – Telefone: (28) 3539-8223 – Rua Carlos Viana s/n

Lojas Perim

Avenida Doutor Aristides Campos, Gilberto Machado

Avenida Jones dos Santos Neves, Santo Antônio

Rua Bernardo Horta, Guandu

Avenida Jones dos Santos Neves, Caiçara

