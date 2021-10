Bebês vão sair do Hospital Menino Jesus em Itapemirim com certidão de nascimento

Por Redação - Redação 38

Os bebês que nascerem no Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, a partir de agora já vão poder deixar a unidade com a certidão de nascimento. Isso graças a iniciativa, que faz parte do Programa Bem Nascer, uma parceria entre a Prefeitura do município e o cartório de registro do balneário de Itaipava.

O Hospital Menino Jesus, que é gerido pela Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, realiza uma média de 300 partos por mês. Em média, oito bebês nascem por dia na unidade, localizada no litoral Sul do Espírito Santo.

Quem estreou o novo serviço do hospital foi o pequeno Samuel. Ele teve todos os documentos emitidos na última quarta-feira (20), incluindo o CPF, de forma eletrônica. A família deixou a unidade hospitalar em Itaipava satisfeita com a iniciativa.

A administradora do Hospital Menino Jesus, Arianna Lopes, afirmou que essa é uma facilidade para as mamães que têm seus bebês na unidade. “Antes os pais precisavam ir até o cartório para fazer o registro. Agora, com essa parceria, o documento é emitido aqui mesmo, com rapidez e mais comodidade”, explicou.

Pais dos bebês precisam apresentar documento com foto

Para dar entrada no registro de nascimentos, os pais dos bebês precisam apresentar o documento de identidade com foto, certidão de casamento (quando casado) ou certidão de nascimento, em caso de pais solteiros. Também é necessária uma declaração de nascido fornecida pelo hospital.

A mãe menor de 16 anos deve comparecer para solicitar os documentos acompanhada dos pais ou representantes legais. Quando o pai também for menor de 16 anos, a declaração de nascimento só poderá ser efetivada com autorização judicial.

