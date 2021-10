Batida entre viatura da PM e carreta bitrem, em Ibatiba, deixa militares feridos

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 250

Quatro policiais militares ficaram feridos em um acidente na BR 262, em Ibatiba, neste domingo (10). Eles seguiam em uma viatura da corporação, que bateu contra a lateral de uma carreta bitrem, no quilômetro 149.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a viatura da PM seguia no sentido Brejetuba, quando se envolveu no acidente. Já a carreta trafegava no sentido contrário da rodovia, quando um dos eixos teria feito um “L”. O militar que conduzia a viatura não conseguiu desviar o veículo.

Uma equipe do Samu socorreu os policiais para Pronto Atendimento de Ibatiba. Um deles sofreu uma fratura no braço, mas o estado de saúde dos militares é estável. O motorista da bitrem não ficou ferido. Segundo a PRF, chovia no momento do acidente.

