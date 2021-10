Banestes lança edital para concurso público com salário de quase R$ 4,8 mil

Por Redação - Redação 151

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai realizar concurso público para o cargo de nível superior de analista em Tecnologia da Informação, nas especialidades: desenvolvimento de sistemas, suporte e infraestrutura e segurança da informação. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (28). As inscrições estarão abertas a partir das 16h desta quinta até o dia 18 de novembro de 2021. é de R$ 4.749, para 30h semanais.

Além do salário, o banco oferece um conjunto de benefícios: cesta alimentação, auxílio refeição totalizando o valor de R$ 1.711,06, auxílio creche/babá no valor de R$ 558,16, vale transporte, previdência privada, assistência médica e odontológica e participação nos lucros.

As inscrições serão realizadas apenas de forma on-line, conforme instruções disponíveis no Edital. A taxa de inscrição para o concurso público será de R$ 78. As provas serão aplicadas no dia 19 de dezembro de 2021, com 60 questões de múltipla escolha. Nesse concurso, foi estabelecido um limite máximo para o cadastro de reserva.

Serão classificados os candidatos aprovados com as maiores notas, e de acordo com os requisitos previstos no edital, até o limite do cadastro de reserva, no qual serão observadas as reservas de vagas legalmente previstas aos negros, indígenas e pessoas com deficiência. As vagas serão preenchidas conforme necessidades operacionais do Banestes.

A divulgação oficial do concurso público 2021 do Banestes, com edital completo, está disponível no site oficial do Banestes (www.banestes.com.br), na seção “Concurso Público” (https://www.banestes.com.br/publicacoes_legais/concurso.htm), e também no site da organizadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Informações disponíveis também clicando aqui.

Formação para o concurso

Para concorrer ao cargo de Analista em Tecnologia da Informação, deverá apresentar Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em Análise de Sistemas, Análise de Sistemas e Tecnologias da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas Internet, Business Intelligence, Ciber Segurança, Ciência da Computação, Ciências de Dados, Computação, Computação Aplicada, Computação Científica, Computação e Informática, Criação Digital, Design de Games, Design Digital, Engenharia da Computação, Engenharia da Computação e Informação, Engenharia de Design Digital, Engenharia de Software, Engenharia em Telecomunicações, Informática, Informática Biomédica, Informática e Cidadania, Inteligência Artificial, Jogos Digitais, Sistema de Informação, Sistemas e Mídias Digitais, Tecnologia da Informação, Tecnologia da Informação em Web Designer, Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologias Digitais ou Web Designer, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Ou, ainda, certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica, Engenharia Civil ou Engenharia Mecânica ou Matemática, Administração ou Ciências Econômicas, com pós-graduação em Tecnologia da Informação com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas/aula, ambos expedidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.

