Banda "Musical Prateado" faz 30 anos, comemora com show e gravação de clipe

A banda “Musical Prateado” completa 30 anos e quem ganha o presente são os fãs. A comemoração vai acontecer neste sábado (23), na casa de show Caminho do Sítio, em Itaipava, na cidade de Itapemirim. Além de muita música boa e forró, a banda vai gravar o videoclipe da nova música de trabalho: “Doidim bebim”.

O Musical Prateado, é um dos grupos mais tradicionais do litoral sul do Espírito Santo e tem motivos para comemorar. Um deles, são as músicas de sucesso como “Sentimentos”, “Amo você” e “Forró raiz”, que são musicas autorais e que prometem não deixar ninguém parado

O agito ainda fica por conta do Dj Armando, D’Mania, Derik e a Melina Ronqueti, que tras mais música boa e animação para o aniversário da banda.

HISTÓRIA DO MUSICAL PRATEADO

A banda deu início a sua carreira em junho de 1991, no interior do município de Anchieta, no distrito de Córrego da Prata, onde possui sede até os dias atuais. Trazendo no repertório os maiores nomes da música popular de sua região – o forró, a banda, ao longo da carreira floresceu para outros segmentos desse estilo, mas sempre voltada à preferência musical do povo local, cativando assim um público fiel que a apoia e acompanha desde sua fundação, atravessando gerações de fãs.

E isso é visto em seus shows, pessoas de distintas gerações e cidades lotam os espaços para vê-los e ouvir as músicas favoritas, manifestando sempre muito carrinho com a banda. Levando o nome de Anchieta aonde quer que vá, o Musical Prateados também representa o Espírito Santo nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde faz shows com frequência.

O primeiro disco autoral foi lançado em 1997, “Sentimentos” – qual a faixa homônima se tornou grande sucesso regional, trouxe atenção do público e uma carreira autoral de êxitos para a banda que possui hoje nove (09) álbuns e dois (02) DVDs lançados.

Com sede na comunidade de Córrego da Prata, o Musical Prateados que completa 30 anos em 2021, possui fundadores e membros que cresceram imersos à cultura rural e forte influência da imigração italiana, onde a música tradicional local, além do sertanejo raiz, sempre foi a Venera, o Fandango dentre outros denominados como “forró gaúcho”, estilo típico da região sul do país, mas que se difundiu no Estado devido ao grande número de famílias provenientes da imigração europeia que as duas regiões têm em comum.

E este estilo raiz, ainda se mantem desde o início de sua carreira. Porém, ao longo dos anos e de mudanças em sua formação, a banda foi diversificando o repertório, na medida em que as gerações de seu público também mudavam, aumentando a diversidade dentro de seu estilo.

Como a grande mudança ocorrida em 2007, quando a sobrinha do fundador Siríco, vocalista Nanda Satto e o músico Aerton Nunes (foto) assumem a direção da banda, aposentando os membros fundadores já com longa estrada nos bailes à frente do Musical Prateados, e mantendo a tradição e história da banda. Assim, a banda aderiu a outros segmentos do forró, como o Sertanejo e o forró nordestino, ambos desde os mais tradicionais clássicos até aos contemporâneos sucessos do momento. Desse modo, também foram influenciados por essas novas tendencias musicais, trazendo para as composições da banda mais abrangência no estilo, visível dentre as músicas de seus discos ao longo dos anos, e também gerando interesse das novas gerações.

Em 2011 a banda foi contemplada pelo prêmio municipal “Anchieta Arte e Cultura”, em que foi reconhecida como patrimônio cultural do município e também concedeu ao grupo recursos para investirem na gravação de seu primeiro DVD.

O show para o DVD foi gravado na comunidade sede da banda, Córrego da Prata, lotando o espaço de fãs de toda a região. E isso inspirou aos sócios que em 2015 transformaram a sede da banda numa casa de eventos no próprio distrito, o ‘Depósito Sertanejo’. Neste espaço, a banda ensaia, grava e promovem eventos próprios e trazem outras bandas para shows, inclusive os grandes nomes do ‘forró gaúcho’, que tanto influenciaram no início da carreira dos membros fundadores e

integrantes.

Em 2017 a banda recebeu o prêmio “Destaques 2017” oferecido às entidades de todas as áreas que se destacaram na cidade naquele ano, entregue pelas mãos do prefeito. Seu último lançamento, foi em 2018 com o álbum “As 20 mais do Prateado”, uma coletânea que reúne as músicas que marcaram sua trajetória, ano em que a banda ganhou uma moção de congratulações e aplausos da câmara municipal de Anchieta pelos então 26 anos de fundação, segundo o vereador responsável, Renato Lorencini: “Uma singela homenagem por tudo que este grupo representa para a cidade com sua brilhante trajetória, e até hoje gerando emprego direto para mais de 13 pessoas, além de diversos empregos indiretos por meio dos eventos que promove”.

Já em 2020, com as medidas de isolamento social, o grupo comemorou os 29 anos em um show gravado no espaço sede Depósito Sertanejo transmitido através de ‘live’ em seu canal do youtube, fazendo história como banda com o maior público em ‘lives’ da região! E seguem com essa que é a grande missão do Musical Prateados, levar alegria para o seu próprio povo sem distinção, de crianças à idosos, através da música que embala a emoção do público, unindo gerações em seus shows inesquecíveis.

